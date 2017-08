E mbani mend vogëlushen Dulse Maria? Njihuni me të dashurin e saj (FOTO LAJM)

Shtuar më 24/08/2017, ora 18:33

E paharrueshmja ‘Dulse Maria ’ tashmë është bërë një zonjushë. njohur për të gjithë si vogëlushja e zgjuar dhe plot jetë, Daniela Aedo tashmë është 22 vjeç dhe po krijon një karierë të suksesshme si aktore dhe muzikante.Së shpejti ajo do të nxjerrë në treg këngën e saj të parë. Ndër të tjera Dulce Maria është dukej jetuar një lidhje dashurie me djaloshin nga Argjentina, me të cilin ndajnë shpesh momente së bashku në rrjetet sociale.Tadeo është gjithashtu muzikant dhe janë njohur së bashku në akademinë e arteve ku studiojnë. /albeu.com/