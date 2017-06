E dini kush e ka makinën më të shtrenjtë në Shqipëri? Është biznesmeni që...(FOTO LAJM)

Shtuar më 13/06/2017, ora 18:49

Makinat e luksit në Shqipëri nuk përbëjnë më çudi, edhe pse disa prej tyre përbëjnë paradoks me vendin ku jetojmë. Të shumta kanë qenë mediat e huaja, të cilat i kanë kushtuar reportazhe Shqipërisë për makinat e shtrenjta që qarkullojnë në vend.Por cili është biznesmeni që ka makinën më luks në Tiranë?Ramë Geci me Roll Royce-n e tij nuk mund t`i shpëtojë syrit të qytetarëve kur kalon në qytet. Makina është blerë në Gjermani për 428 mijë euro . I pyetur nëse makina e tij është më e shtrenjta që lëviz nëpër rrugët shqiptare, Geci përgjigjet me sensin e tij të njohur të humorit: S’besoj se ka ndonjë person tjetër që mund të bëjë budallallëk të paguajë 12 milionë lekë të reja TVSH për një makinë personale.Rolls Royce është edhe një dëshmi fuqie financiare e biznesmenit të njohur shqiptar.Por ka edhe biznesmenë të tjerë, të cilët preferojnë makina tepër luksoze.I tillë është edhe Samir Mane me BENTLEY-n e tij, një makinë, çmimi i së cilës fillon me 150 mijë euro Avni Ponari përdor një Range Rover, po kështu edhe biznesmenët Artan Mene dhe Irfan Hysenbelliu.Çmimi i kësaj makine shkon diku tek 100-120 mijë euro Agron Papuli shquhet për përdorimin e modeleve të reja të makinave. Për shembull kohët e ai fundit ka në përdorim makinën Genesius G80 të Hyundait, një makinë premium që kushton 96 mijë euro . /JOQ/