Deputeti maqedonas i LSDM-së kërcënon Ali Ahmetin (FOTO LAJM)

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 11/02/2017, ora 15:25

Pavle Bogoevski ose deputeti i ri i LSDM-së, ka listuar një serë kërcënimesh dhe paralajmërimesh ndaj partisë shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoni.“Rregullat e pashkruara politike thonë se tani është një periudhë e heshtjes në mënyrë që të mos vijnë në konflikt me strukturat politike të cilat janë partnerët e mundshëm të koalicionit.Prandaj, unë nuk dua të them asgjë, thjesht do të bëjë disa pyetje:A e din Ali Ahmeti se çdo ditë të heshtjes, ai personalisht bën zgjatjen e krizës në të cilën të gjithë jemi të stërzgjatur?A e din Ali Ahmeti nuk ka llogaritje politike që rezulton në mbrojtjen e anëtarëve të BDI-së për një ndjekje të mundshme nga PSP-ja?A e din Ali Ahmeti që çdo moment që humb, ai humb edhe vota?A e din Ali Ahmeti që qytetarët votuan për politikanët që në fund të kapen për punën dhe të fillojnë për të adresuar problemet reale të qytetarëve, jo për t’u ulur në shtëpi dhe të presin për të parë nga cila anë frynë era në Reçicën e Vogël?A e din Ali Ahmeti se arsyeja e vetme pse ai tani është në qendër të vëmendjes është se deputetët e BDI-së tmerrësisht e presin Maqedoninë, a jo nëse dikush beson në kapacitetet e tyre demokratike? Dhe kjo është një periudhë kur Ai ka nevojë të lutet për ndonjë shans tjetër , dhe jo dhe ne të kërkojmë ndihmë?Kohë të mjaftueshme humbur. Çdo hap tjetër (duke përfshirë edhe pritjes) do të ketë pasoja të mëdha për vendin tonë. As Ahmeti , as BDI-ja, ose ndonjë tjetër prej nesh nuk mund t’i shpëtojë përgjegjësisë që do të ndiqet – morale, politike dhe penale", shkruan Bogoevski.