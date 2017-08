Dalin SMS-të e Suela Kalasë me ish të dashurën e bashkëshortit të saj: Ai s’ka lek

Shtuar më 19/08/2017, ora 22:30

Ditën e sotme në portalin “360 gradë” janë publikuar ka disa mesazhe në “Facebook” mes këngëtares Suela Kalasë dhe të dashurës së bashkëshortit të saj të ri, Arijon Abdyli, për të cilin thuhet se është milioner.Ish-e dashura e Arijonit, Elisabeta, ka dërguar mesazhet që i ka dërguar Suela Kalaj për Arijonin.Elisabeta ka treguar për portalin se si është njohur me të ashtëquajturin ‘’milioneri’’, që sipas saj ai është thjesht një mashtrues.SI U NJOH ME ARIJONIN“Kam vite që jetoj në Itali dhe punoj si kamariere, nuk më mjaftonin lekët dhe shkova që të gjej një punë më të mirë, shkova në një restorant ku pronar ishte Arijon Abdyli, shkova dhashë intervistën dhe ai më pranoi në punë, por nuk do ta kuptoja kurrë që ajo ditë kishte për të më sjellë shumë probleme më vonë.U miqësova me Arijonin, dhe ai gjithmonë hapej me mua dhe me tregonte të gjitha problemet që kishte pasur në të kaluarën, gjithmonë qahej sepse nuk fliste me prindërit e tij. Ishte një burrë i martuar dhe kishte një djalë 11 vjeç, ai gjithmonë zihej me gruan e tij, edhe kur unë isha e pranishme e kërcënonte gruan që donte ta fuste në furrë, dhe ta piqte të gjallë.Por problemi i tij vazhdon akoma edhe më shumë. Zbulova që restorantin e tij e kishte hapur ne emër të vajzës së vet dhe jo në emrin e tij. Mbas pak kohësh un vendosa të iki nga restoranti i tij, dhe aty filluan problemet edhe për mua sepse Arijoni më ngjitej nga mbrapa, pasi dolëm disa herë bashkë dhe pas shumë premtimeve që më bëri ai, unë vendosa që të lidhem me të, sado që isha e martuar me një burrë tjetër që unë në fakt nuk e doja , pranova që të lidhem me të, sepse fjalët e tij të bukura më bënë për vete dhe pak e nga pak unë fillova të bija në dashuri me të.Por që ditën e parë të lidhjes ai më kërkoi borxh 1000 mijë euro sepse donte të lante disa borxhe, dhe unë nga besimi i tepërt vendosa t’ia jap, por nuk përfundon këtu, për dy vite me radhë I kam dhënë para borxh, i kam blerë rroba, i bëja bukën gati dhe ja çoja te puna. Ai dhe gruaja e tij e parë nuk kujdeseshin as për fëmijën e tyre, unë e merja gjithmonë me vete sikur ta kisha fëmijën tim. Mamaja e tij shkone nëpër party dhe e linte vetëm fëmijën e saj.Ishte Arijoni që më detyroi që të ndahesha nga burri im, dhe nga inati ai shkoi te restoranti dhe e rrahu keq fare. Por desha apo jo une u ndava nga burri im i parë sepse isha mashtruar nga fjalët magjike të një milioneri të rrem, që hante bukë me vaj dhe mbante veshur për dy javë të tëra të njëjtat rroba, mirë që qëllova une që fillova ti blija rroba të tjera, se ishte kantandisur si mos më keq.Po është e vërtetë që ai ka pasur lekë por ama para 10 viteve, ai tani është i zhytur në borxhe dhe më kërkoi që të hapnim një llogari bankare në emrin tim dhe të mernim kredi 22 mijë euro që të hapnim një lokal në emrin tim. Në këtë moment unë u acarova keq fare, dhe i dhash fund lidhjes time 2 vjeçare me personin më mashtrues në botë. Më besoni kur them aë ai nuk ka një kacidhe”, ka thënë ajo. /albeu.com/