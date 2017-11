Çifti i famshëm martohet në fshehtësi?

Shtuar më 02/11/2017, ora 16:51

Pak ditë më parë u fol se Miley Cyrus dhe Liam Hemsvvorth janë martuar në fshehtësi. Javën e kaluar çifti i dashuruar u panë të mbanin të njëjtën unazë në gishtin e tyre të martesës, gjatë një udhëtimi në Georgia të SHBA-ve.Dyshja e famshme nuk e kanë fshehur këtë aksesor të ri teksa shfaqeshin mjaft të lumtur në krah të njeri-tjetrit.Ajo që të bën të mendosh më shumë është fakti se ky destinacion pushimesh do të thotë shumë për ta sepse çifti ka dhënë puthjen e parë në Tybee Island gjatë filmit të Nicholas Sparks, “The Last Song”, 8 vjet më parë, në 2009.Dyshimet janë se ata janë duke shijuar muajin e mjaltit dhe kanë zgjedhur pikërisht këtë vend shume domethënës për dashurinë e tyre.“Fjalët nuk mund të përshkruajnë se sa e duan njëri-tjetrin dhe ata e dinë se duan ta kalojnë gjithë jetën bashke”, është shprehur një burim i afërt i tyre për OK!