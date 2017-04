Kush po e "vret" euron? Ky është lajmi më i keq për sot (FOTO LAJM)

Shtuar më 24/04/2017, ora 12:45

Monedha europiane është duke kapur nga dita në ditë nivele minimale rekord në këmbimin me lekun duke i shkaktuar jo pak dëmë atyre që të ardhurat i kanë në këtë monedhë, por duke bërë që të buzëqeshin të tjerët që të ardhurat i kanë në lek.Të dhënat më të fundit nga Banka e Shqipërisë tregojnë se euro e ka nisur javën sërish me rekord negativ ndaj lekut duke shënuar një mesatare prej 134.10 lekë, kundrejt 134.93 lekë ve që e mbylli javën që shkoi, shkruan Albeu.com.Ekspertët e lidhin këtë femomen me rritjen e kërkesës për lek në treg, por edhe me shtimin e sasisë së euros për shkak të aktiviteteve kriminale siç është trafiku i lëndëve narkotike.Kjo është një situatë e pazakontë për këtë nivel të kursit të këmbimit për euron në raport me lekun , pasi në të njëjtën periudhë të një viti më parë për shembull, një euro këmbëhej me mesatarisht 138.20 lekë kundrejt 134.91 lekë që është sot. /albeu.com/