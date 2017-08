Bora i zuri vendin, Ilda Bejleri tregon kë emision do drejtojë tani (FOTO LAJM)

Shtuar më 20/08/2017, ora 17:27

Sezoni i ri televiziv mesa duket do të vijë me shumë ndryshime.Kështu teksa kanë ndryshuar moderatorët në shumë emisione, mesa duket kanë ndryshuar edhe gazetarët e sportit.Ka qenë vetë Bora Zemani, e cila përmes një një fotoje në Instagram ka bërë të ditur se shumë shpejt do të nisë emisionin “Bar Sport Skedina” i drejtuar deri tani nga Ilda Bejleri."Ndërkohë edhe Ilda ka reaguar sot dhe ka treguar se ku ta shohim sot e tutje."Zona Gol" do jetë formati i ri ku Ilda do të jetë bashkë me Dritan Shakohoxhën. /albeu.com/