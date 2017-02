Beyonce konfirmon shtatzëninë, në pritje të binjakëve

Shtuar më 01/02/2017, ora 22:17

Pas zërave të shumtë që flisnin për një shtatzëni të mundshme të këngëtares, Beyonce ka konfirmuar më në fund lajmin.Nëpërmjet një postimi ne instagram këngëtarja ka lajmëruar për pritjen e ëmbël, kështu ajo ka shuar të gjithë zërat dhe thashethemet dhe ka pohuar se është në pritje të dy binjakëve “Ne duam të ndajmë dashurinë dhe gëzimin tonë me ju. Jemi bekuar dy herë radhazi. Jemi shumë mirënjohës që familja jonë do të shtohet me dy fëmijë dhe ju falenderojmë për urimet tuaja”, ka shkruar Beyonce në profilin e saj zyrtar në Instagram. /albeu.com/