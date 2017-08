Beatrix Ramosaj bëhet "vajzë e keqe", foto provokuese nga pushimet (FOTO LAJM)

Shtuar më 20/08/2017, ora 11:57

Këngëtarja Beatrix Ramosaj ka pak kohë që është ndarë nga i dashuri dhe është bërë shumë aktive në rrjetet sociale këto kohë, madje ka treguar anën e saj më sensuale.“Pa ndjenja” ishte kënga që ajo solli në fillim të sezonis, shoqëruar me një klip me skena eksplicite, i cili u prit mjaft mirë nga publiku.Tani ajo po shijon pushimet e verës, ku bashkë me vëllanë e saj Albanin, kanë zgjedhur jugun e Shqipërisë si destinacionin e tyre për pushime.Në rrjetet sociale, Ramosaj ka ndarë me fansat disa imazhe mjaft “të nxehta”, ku shfaqet atraktive me bikini në plazh.Ajo shquhet për linjat e saj, të cilat nuk heziton t’i ekspozojë asnjëherë në paraqitjet e saj, njashtu si në fotografitë e fundit në Instagram. /Telegrafi/