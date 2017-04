Basha gosti me karkaleca e verë, Rama ha qepë e ullinj (FOTO LAJM)

Shtuar më 07/04/2017, ora 21:06

Kryeministrin Edi Rama gjatë ditës së sotme e kemi parë të drekojë në familjen Basha në Cakrran të Fierit , nën shoqërinë e ministres së Zhvillimit Urban, Eglantina Gjermeni dhe kryebashkiakut Armando Subashi. Përveç gatimeve tradicionale të zonës së Fierit , i pari i qeverisë nuk ka nguruar të konsumojë edhe qepë të njoma e ullinj me të zotët e shtëpisë.Dreka që u transmetua live edhe në ERTV ka kaluar me batuta e të qeshura, ku sigurisht iniciator ishte kryeministri.Por pak minuta pas tij, në rrjetet sociale janë shpërndarë foto të kryeopozitarit Lulzim Basha , që gjithashtu ka zgjedhur të drekojë nën shoqërinë e një tenori të njohur siç është Agim Hushi.Ka qenë ky i fundit që ka postuar foto me kryedemokratin, ndërsa tavolina nuk duket aspak keq. Ata kanë zgjedhur të drekojnë me karkaleca e verë të bardhë në një nga restorantet e Tiranës, shkruan bW.Krah tenorit, Basha shfaqet i qeshur, ndryshe nga çadra e protestës ku e dëgjojmë të mbajë fjalime çdo ditë pas orës 11:00, nga ku jo vetëm toni i zërit është më i ashpër, por edhe shprehja e fytyrës së tij./Albeu.com/