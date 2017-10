Andrra Destani ndryshon look, duket e mrekullueshme (FOTO LAJM)

Shtuar më 30/10/2017, ora 08:47

Bashkëshortja e këngëtarit të njohur Sinan Hoxha ka ndryshuar look për herë të parë.Bukuroshja Andrra mund të themi se ka guxuar, pasi ka lyer flokët nga të zeza që i kishte nga të zeza në bionde.Gjithsesi ajo nuk ka bërë ndonjë ndryshim drastik në pamjen e saj. Në një video të publikuar në Instastory, me flokët e kapura bisht, ajo tregon ngjyrën e re të tyre.E ëmbla Andrra në fakt ngjan e bukur me çdo lloj ngjyre apo modeli flokësh.