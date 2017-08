Almeda Abazi poston foto nga pishina (FOTO LAJM)

Shtuar më 25/08/2017, ora 17:06

Padyhsim që Almeda Abazi është një nga modelet më të bukura dhe më të vlerësuara shqiptare. Almeda është gjithashtu edhe shumë aktive në rrjetet scoiale.Ajo bashkë me nënën dhe motrën është shpërngulur në Turqi, ndërsa tani është martuar me aktorin e njohur turk, Tolgahan Sayisman i njohur si Çënar.Fotoja e fundit e Almedës është brenda në pishinë me bikini por pa ekspozuar më shumë seç duhet. /albeu.com/