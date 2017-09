ALBtelecom diplomon brezin e tretë të profesionistëve të rinj në Akademinë e Biznesit (FOTO LAJM)

Shtuar më 29/09/2017, ora 15:17

Kompania më e madhe e telekomunikacionit në Shqipëri, ALBtelecom, përmes një ceremonie në ambientet e “ALBtelecom Business Academy” ka diplomuar sot 23 studentë të brezit të tretë të profesionistëve të diplomuar nga kjo akademi.Të pranishëm gjatë kësaj ceremonie diplomimi ishin Drejtori i Përgjithshëm i ALBtelecom z. Tahsin Yilmaz, drejtues të tjerë të kompanisë si dhe pedagogë e studentë.Në përfundim të ceremonisë u shpall grupi më i mirë i ciklit të tretë të studimit dhe 2 studentë t më të talentuar të kësaj akademie për këtë vit. Grupi më i mirë prezantoi projektin me temë: “Interneti i gjërave. Pajisjet shtëpiake inteligjente/ The Internet of Things. Smart Home Applications”.Ky program studimesh është një investim i ALBtelecom, ideuar për të zhvilluar më tej aftësitë menaxhuese të punonjësve, duke i përgatitur ata si liderë të së ardhmes.Procesi mësimor u ndërtua duke kombinuar teorinë me praktikën, diskutimet mes studentë ve, prezantimet e punimeve mbi raste dhe analiza specifike studimi.Gjatë ciklit të studimeve u shfaqën aftësitë e përfituara, hap pas hapi falë procesit mësimor si dhe spikatën talentet, idetë dhe projektet me vlerë, të cilat do të jenë objekt zbatimi i kompanisë në të ardhmen.Akademia e Biznesit të ALBtelecom është licencuar nga Shërbimi Kombëtar i Punësimit, në kuadër të politikave të Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë për arsimin profesional.