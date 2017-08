Aktori i njohur i humorit, deklarata dashurie për bashkëshorten (FOTO LAJM)

Ai e ka deklaruar gjithnjë dashurinë e pamatë që ka për bashkëshorten dhe vajzën e tij të vogël. humorit Erion Esai ka sot një ditë të shënuar pasi ka përvjetorin e dashurisë me bashkëshorten e tij regjisoren Ajlin Petrela.Ai ka postuar një fotografi në Instagram ku ka uruar për 7 vitet që kanë sëbashku Ajlinin me fjalët më të ëmbla. Gezuar diten qe me kujton se cdo vit behem edhe me i mire me ty. Gezuar dashuri,”-përfundon aktori njohur ./albeu.com/