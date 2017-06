Ahmeti fotografohet me personin që kërcënoi me vrasje Alma Lamën (FOTO LAJM)

Shtuar më 06/06/2017, ora 22:31

Kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti është parë shumë aktiv në këto ditë fushate për Lëvizjen Vetëvendosje.Ai nuk ka hezituar as të fotografohet as me Erion Dreshajn, kërcënuesin e ambasadores së Kosovës në Itali, Alma Lama.Dreshaj kishte kërcënuar Alma Lamën pas një statusi në Facebook, e ndërsa pas një jave ai u arrestua nga Policia e Kosovës Pas trajtimit të rastit, Gjykata vendosi që kërcënuesin ta dënonte më 1 vit burgim me kusht. /albeu.com/