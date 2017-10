"Adela ime ti çohu nga ai krevat i shëmtuar", klithmat e mikeshës së ngushtë

Shtuar më 30/10/2017, ora 11:28

Vuajtja ka pushtuar miqtë e saj më të afërt nga kjo humbje e papritur në kulmin e rinisë të gazetares Adelajda Xhemani.Ajo u shua në moshën 31 vjeçare në banesën e saj e vetme. njohur Isida Mollaymeri ishte një prej mikeshave të saj më të afërta që ka shprehur dhimbjen e madhe për këtë humbje.“O Zot te pergjetohem kujdesu per te ti gjithmon thoshe se une jam e fort, a do mundesh tme falesh qe sot jam pertok,a do me falesh qe sot spo duroj dot, a do mundem une tet fal qe ike nga kjo bote… shpirti po me qan e zemra po me pushon… ne pjese e imja me sjeton,nje A e imja u shua Adela ime ti ,e bukra ime ti , sa vlere ka tet them se do me mungosh shume kur jam e pazonja e pafuqishme tet coj nga ky krevati shemtuar, tet coj qe tet perkedhel floket e tu te bukur,Une po te therras e ti spo me degjon , thacka jote sot ka nevoj per ty ka nevoj qe ti tme pergjigjeshO Zot pse na e more… o Zot ma kthe”, shkruan balerina njohur në Instagram.Mësohet se ceremonia e lamtumirës për Adelën do të mbahet në orën 12:00, në Kinemanë e qytetit të Kavajës. Më pas gazetarja do të përcillet për në banesën e fundit.