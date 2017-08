A janë këto gotat më të çuditshme? Kur pija të vjen e sërvirur kështu… (FOTO LAJM)

Shtuar më 14/08/2017, ora 21:39

Për qindra vjet, pijet vinin të sërvirura në gota apo krik, me pak opsione të tjera.Por së fundmi ka dalë një trend i ri që të sjellin pijen, asgjë nuk duket normale dhe po i çmend njerëzit.Siç shihet edhe nga fotografitë, nëse ju porosisni diçka për të pirë, atëherë ajo do t’ju vijë në një gotë të sajuar nga një çantë plastike . Madje ka edhe opsione të tjera, si ajo e çizmes apo edhe e vaskës.Si pasojë, klientët kanë postuar në rrjetet sociale foto e pijeve të tyre me hashtagun #WeWantGlasses (#NeDuamGota).