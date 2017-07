A është ky dizajni i përfunduar i iPhone 8? (FOTO LAJM)

Shtuar më 26/07/2017, ora 21:48

Të gjithë ata që nuk mund të presin të kenë modelin më të ri të smartfonit të Apple në dorë, përkatësisht iPhone 8, që në ditën elëshimit , duhet ta dinë se ky do të jetë telefoni më i shtrenjtë i Apple ndonjëherë.Prandaj, nëse e doni një iPhone, filloni të kurseni paratë për të, që nga sot.Një rrjedhje e re po konfirmon edhe një herë se kështu do të jetë rasti, madje duke thënë se çmimi fillestar për telefonin do të jetë rreth 1,100 deri në 1,200 dollarë.Për ta bërë atë pak më të shijshëm, modeli i nivelit fillestar mund të ketë 128GB hapësirë ruajtjeje (me një version 256GB gjithashtu në ofertë, për më shumë para natyrisht).Përveç informacionit të çmimeve, kjo rrjedhje na sjell një grup të ri pamjesh dhe dizajnin e mundshëm të iPhone 8.Dhe këto fotografi gjoja përshkruajnë dizajnin final për pajisjen. Ato janë të bazuara në informacionet nga burimet në zinxhirin e furnizimit të Apple , të kthyer në fotografi.Kornizat e ekranit OLED 5.8 inç do të jenë rreth 4mm në të gjitha anët, për ta bërë iPhone 8 më pak të prirë për prekje aksidentale nga gishtat sikurse pajisjet e fundit të Samsung. /albeu.com/