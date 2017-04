11 sekretet që ekspertët e marketingut nuk duan që t'i dini (FOTO LAJM)

Të ofrosh një produkt trendi Mallrat më të thjeshta ndonjëherë mund të rikthejnë shkëlqimin pas një ndryshimi në imazh. A do të blinin të rinjtë ëmbëlsira të zakonshme dhe t'i hidhnin fotot në Instagram? Jo, por nëse ndryshoni pak recetën, përmirësoni pamjen e tyre dhe i ktheni në ëmbëlsira të zbukuruara, atëherë marka do të fitojë një tjetër sukses

Shtuar më 27/04/2017, ora 12:48

Kur shkojmë në një kafene apo një dyqan, zakonisht kemi një ide se çfarë do të blejmë.Megjithatë, shpesh bëjmë blerje me një mashtrim që nuk mund t'ia shpjegojmë më vonë as vetes.Në galerinë e mësipërme kemi grumbulluar disa mënyra se si ne mashtrohemi duke shpenzuar shumë më tepër sesa kemi menduar fillimisht. /albeu.com/