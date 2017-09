Tërmetet dhe përmbytjet, gati siguracioni i detyrueshëm për pronarët

Shtuar më 28/09/2017, ora 10:01

Pronarët e shtëpive do të paguajnë siguracion për mbrojtjen e shtëpive nga dëmet shkaktuara prej tërmeteve dhe përmbytjeve në vitet në vijim.Kreu i AMF-së, Ervin Koçi shpjegon se kjo duket e domosdoshme edhe për shkak të ndodhive të fundit në botë.“Ligji ka kaluar nga Autoriteti dhe është për diskutim me Bankën Botërore dhe faktorët e tregut. Duhet të kemi parasysh që duhet të jemi shumë të kujdesshëm kur vendosim në ligj detyrimin nga qytetarët, sepse shërbimi duhet t’i përgjigjet nivelit të detyrimit, që duhet të paguajë çdo qytetar. Duke marrë parasysh edhe ndryshimet klimaterike që kanë ndodhur, ne duhet të bëhemi pjesë në sigurimin e qytetarëve, sepse në rast fatkeqësish të mëdha natyrore, dëmet shkaktuara do të jenë një kosto e lartë si për buxhetin e shtetit, ashtu edhe për kompanitë. Në rast se fatkeqësitë do të ndodhin, përgjegjësitë i merr vetë siguruesi, prandaj unë e shoh shumë të dobishëm miratimin e këtij ligji, në funksion të mbrojtjes së interesave të qytetarëve"., -shprehet ai për "Panorama" duke shtuar tarifa e siguracionit do të variojë sipas rrezikut që kanë zonat ku ndodhet banesa.Parashikohet që tarifa vjetore për shtëpitë të mos jetë më shumë se 50 euro, përcaktim ky i Bankës Botërore . /albeu.com/