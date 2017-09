Tatimet dhe AMF inspektime të përbashkëta tek sigurimet dhe të tjerat

Shtuar më 12/09/2017, ora 10:54

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve do të ushtrojnë kontrolle të përbashkëta pranë kompanive të sigurimit si dhe subjekteve të tjera nën mbikëqyrje . Po kështu të dy institucionet do të shkëmbejnë informacion në funksion në mënyrë të koordinuar.Të gjitha këto sanksionohen në një marrëveshje re bashkëpunimi të nënshkruar mes AMF dhe Tatimeve ditën e hënë( 11 shtator) duke vendosur si fokus kontrollin e shpenzimeve të kompanive, policat e sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit, si edhe ligjshmërinë e veprimtarisë së subjekteve nën mbikëqyrjen e AMF-sëNjoftimi i plotë i AMFAutoriteti i Mbikëqyrjes Financiare nënshkroi më datë 11 shtator 2017, Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve “Inspektimet e përbashkëta në shoqëritë e sigurimeve dhe subjektet e tjera në mbikëqyrje të AMF-së dhe shkëmbimin e informacionit”.Nënshkrimi i kësaj marrëveshjeje shërben si bazë bashkëpunimi ndërmjet dy institucioneve, me qëllim kryerjen e inspektimeve të përbashkëta midis Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve , sipas afateve dhe rregullave procedurale në fuqi për kontrollin, si dhe shkëmbimin e informacioneve në funksion të këtyre inspektimeve.Objekt i inspektimeve të përbashkëta do të jenë zbatimi i dispozitave ligjore e nënligjore në fuqi që rregullojnë veprimtarinë e tregjeve financiare në mbikëqyrje , ligjshmëria e kryerjes së shpenzimeve nga ana e shoqërive të sigurimeve, policat e sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit, si edhe ligjshmëria e veprimtarisë së subjekteve nën mbikëqyrjen e AMF-së.