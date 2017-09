SKANDALOZE/ Si i vjedhin shqiptarët Vodafone dhe Telekom Albania me bekimin e shtetit (DOKUMENT)

Shtuar më 22/09/2017, ora 17:43

Nëse deri në mas 2017 abonentët shqiptar vidheshin nga disa kompani celulare në mënyrë të fshehtë përmes mungesës së transparencës me shërbimin dhe tarifat, tashmë mund të thuhet plotësisht se futja e duarve në xhepat e shqiptarëve në mënyrën më harbute të mundshsme bëhet edhe me bekimin e institucioneve shtetërore, Autoritetit të Konkurrencës dhe AKEP.Ky i fundit nisi një hetim për shkelje të konkurrencës në maj 2017.Si përfundim, vendimi i mbledhjes së djeshme të Autoritetit të Konkurrencës dhe mund të thuhët me plotë gojë se është një "vrimë në ujë".Fillimisht, mbledhja e Autoriteti të Konkurrencës u tentua të fshihej, ndërsa vendimi në faqe u publikua 24 orë më vonë, në prag të fundjavës me shpresën se nuk do të marrë vëmendjen e duhur.Vendimi i shpallur 24 orë më vonë në faqe nuk mban titullin si në rastet e tjere të hetimeve siç do të ishte për shembull: "Mbylljen e Hetimit Paraprak në Tregun me Pakicë të Shërbimeve Celulare" (është brenda në dokument sh.r), por thjesht: Vendim nr. Nr. 475, Datë 21.09.2017.Edhe këtu, duket se Autoriteti Konkurrencës synon të fshehë se për çfarë bëhet fjalë duke shpresuar se nuk do t'a shohin shumë "sy".Jo vetëm që Autoriteti Konkurrencës nuk ka mbrojtur qytetarët nga vjedhja e hapur që po i bëhet nga kompanitë celulare, si Vodafona Albania dhe Telekom Albania , por e ka bekuar tashmë këtë situatë të turpshme në treg duke dhënë vetëm rekomandime dhe jo vendime dhe aq më pak gjoba për këto kompani.Ndërkohë që situata ishte e qartë në mars 2017, kur disa kompani celulare shtrenjtuan në mënyrë të beftë, por të organizuar paketat standarde të komunikimit për abonentët e tyre, Autoriteti Konkurrencës nuk e ka konstatuar këtë gjë.Përkundrazi, Autoriteti Konkurrencës , pra shteti, thotë në vendimin e tij që në raste të ngjashme, kompanitë duhet të shpallin kostot për njësi (minuta, MB internet, SMS (sh.r).Pra, jo vetëm që nuk e denon këtë akt të dëm të konsumatorit nga kompanitë celulare, por Autoriteti Konkurrencës e legjitimon atë duke i "këshilluar" se çfarë duhet të bëjnë nëse kanë ndërmend të bëjnë një rritje tjetër çmimesh me marrëveshje në periudhat e mëpasshme.Në mars 2016, kompanitë celulare ulën kohëzgjatjen e ofertave nga 30 ditë në 28 ditë. Kjo ndodhi brenda pak javësh duke hedhur dyshime të forta se kompanitë celulare u morën vesh mes tyre për të shkurtuar periudhën e ofertave. Konkurrencës konstaton se ky shkurtim në kohë i ofertave ka ndodhur duke shtuar gjithashtu se kjo bën që abonentët të tarifohen jo për 12 muaj por për 13 muaj në vit, por nuk goxon të shkojë më tej për të konstatuar një marrëveshje në shkelje të plotë të konkurrencës nga kompanitë në dëm të abonentëve duke ia hedhur topin AKEP-it.Pavarësisht kësaj situatë të konstatuar, Autoriteti Konkurrencës nuk gjobit kompanitë, por i kërkon AKEP-it të verifkojë nëse kjo sjellje e kompanive i dëmton apo jo abonentët (!).Në raportin e tij Autoriteti Konkurrencës konstaton se Telekom Albania ka rritur çmimin e paketave standarde për abonentët duke hequr edhe internetin pa limit.Po ashtu, Autoriteti Konkurrencës konstaton se Vodafone Albania ka ulur me çmimin e paketave , por ka hequr edhe internetin pa limit.Sipas këtij institucioni, nuk është konstatuar asnjë e dhënë fizike që të vërtetojë faktin se Telekom Albania dhe Vodafona Albania të kenë prishur konkurrencën në treg duke u marrë vesh mes tyre për shtrenjtimin e paketave standarde të komunikimit të abonentëve.Ky është rasti tipik se si shqiptarët vidhen me bekimin e shtetit dhe institucionet blihen nga korporatat. KLIKO KETU për të lexuar raportin e plotë.Albeu.com do të vijojë të ndjekë nga afër këtë situatë alarmante të krijuar në treg edhe në ditët në vijim duke i qendruar pranë interesit të konsumatorëve. /E. Senja-albeu.com/