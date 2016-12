Shqipëria nis importin e energjisë pas thatësirës

Shtuar më 22/12/2016, ora 16:21

Për të përballur kërkesën e lartë, vendi ynë ka nisur importin e energjisë. Operatori i Shpërndarjes ka bërë me dije se ka blerë 13.3 milionë euro energji , kjo për të përballuar kërkesën e rritur deri në fund të muajit janar.Në gjysmën e dytë të këtij muaji, sistemi energjetik u përball me një rritje të ndjeshme të ngarkesës, për shkak të rënies së temperaturave. Paralelisht OSHE është përballur me rënien e fortë të prodhimit nga hidrocentralet private. Kjo pasi prej disa muajsh qe nuk ka patur rreshje shiu, ka detyruar hecet private të ulin ndjeshëm prodhimin e energjisë.OSHHE thotë se i ka kërkuar KESH-it, që menaxhon hidrocentralet në kaskadën e Drinit, të rris sasinë e furnizimit mbi parashikimet e bëra në fillim të muajit. Por KESH nuk e ka rritur prodhimin, pasi sipas saj, është duke kryer remonte në hidrocentralin e Komanit. Kjo e ka detyruar OSHEE-ne të kërkojë energji nga tregu i lirë dhe importi, shkruan TCh.Megjithatë, pas ankandit, Operatori i Shpërndarjes ka vendosur të mos e blejë të gjithë energjinë menjëherë, duke i lënë vetes hapësirë që në rast rritje të prodhimit vendas, të kthejë mbrapsht pa penalitete një pjesë të sasisë që është parashikuar për t’u blerë. /albeu.com/