Pagesat e reja për të marrë pension, tabela për çdo kategori

Shtuar më 03/06/2017, ora 08:18

Pagesat për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore nga periudha e 1 majit do të llogariten me pagën e re minimale që është 24 mijë lekë dhe pagës maksimale deri në 105,850 lekë.Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njoftoi se paga minimale për efekt të llogaritjes së kontributeve shoqërore do të jetë 24 mijë lekë nga 22 mijë që ishte më herët. Përveç pagës minimale , ka ndryshuar edhe paga maksimale për efekt të llogaritjes së kontributeve shoqërore, ku nga 97,030 lekë që ishte, është bërë 105,850 lekë, shkruan “Panorama”.“Për efekt të llogaritjes së kontributeve të sigurimeve shoqërore, paga bruto mujore do të jetë: jo më pak sesa paga minimale mujore, e barabartë me 24,000 lekë dhe deri në 105,850 lekë, për personat e punësuar, vetëpunësuar dhe për punonjësit e papaguar të familjes me të cilët i vetëpunësuari punon e bashkëjeton ligjërisht.Paga minimale në shkallë vendi prej 24,000 lekë sh shërben edhe për llogaritjen dhe pagesën e kontributeve të detyrueshme të sigurimit shëndetësor”, shpjegohet në njoftimin zyrtar të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. Po sa kontribute për pensionet do të paguhet me pagën e re minimale dhe maksimale Shuma totale e sigurimeve për të punësuarit me pagën e re minimale do të jetë 6,696 lekë në muaj. Aktualisht paguhet 6,139 lekë në muaj, pra pagesa për kontributet do të rritet 557 lekë në muaj. Për ata të punësuar që paguajnë kontributet mbi bazën e pagës maksimale , me nivelin e ri llogaritet që paguajnë 29,532 lekë në muaj.Me nivelin e sotëm paguhet 27,071 lekë në muaj.Kontributet do të ndryshojnë edhe për të vetëpunësuarit dhe punonjësit e papaguar të familjes. Me pagën e re minimale kjo kategori do të paguajë 7,152 lekë në muaj, aktualisht paguajnë 6,491 lekë. Rritja do të jetë 641 lekë.Personat e vetëpunësuar, me përjashtim të fermerëve, kontributin e detyrueshëm për sigurimin e kujdesit shëndetësor do ta paguajnë 1,632 lekë në muaj, nga 1,496 lekë në muaj që paguajnë sot.Për të punësuarit me pagë maksimale , më parë kontributet që paguanin ishin në nivelin e 27,071 lekë ve, me pagën e re kontributi arrin në 29,532 lekë. Rritja e sigurimeve është 2,461 lekë. Ndërsa për personat që punojnë si punëtorë shtëpie tashmë me pagën e re minimale punëdhënësi duhet të paguajë kontributin minimal me vlerë 4304 lekë.Për të punësuarit në sektorin e fasonëve, punëdhënësi do të paguajë si kontribut të detyrueshëm për aksidente në punë dhe sëmundje profesionale 72 lekë në muaj nga 66 lekë që paguan sot.Për personat e vetëpunësuar si shitës ambulantë e kanë të detyrueshme të paguajnë 5120 lekë kontribut minimal, nga të cilat 3,488 lekë për sigurime shoqërore dhe 1632 lekë për sigurimin e kujdesit shëndetësor. /albeu.com/