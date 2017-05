Një rajon, një ekonomi!

Shtuar më 23/05/2017, ora 10:46

Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (KBR) organizoi sot panelin "Një rajon , një ekonomi - lidhje dhe potenciale" në Forumin e Biznesit të Sarajevës 2017Dragana Gjurica, Eksperte e Lartë e KBR për Konkurrueshmërinë, tha se integrimi ekonomik i Evropës Juglindore është një rrugë e sigurt për integrimin në BE. "Bashkëpunimi ekonomik i ekonomive të Evropës Juglindore është një domosdoshmëri për rritjen e investimeve dhe konkurrencën e rajonit".Të gjithë pjesëmarrësit në panel pranuan nevojën për veprime konkrete për të përshpejtuar bashkëpunimin rajonal që çon drejt rritjes së investimeve , lidhjes, konkurrueshmërisë dhe rritjes së përgjithshme ekonomike. Një nga folësit kryesorë në panel, Stjepan Mesiç, Ish-Presidenti i Kroacisë, nënvizoi se ekonomitë e vogla rajonale mund të bëjnë shumë, por nuk mund të ndryshojnë madhësitë e tregjeve të tyre."Rajoni nuk mund të përballojë të mbetet pasiv ndaj ndryshimeve ekonomike ndërkombëtare", tha Mesic, duke shtuar se ata duhet të rrisin konkurrencën e tyre duke përmirësuar infrastrukturën dhe logjistikën e tyre. "Procesi i asocimit të BE-së është më i rëndësishëm se vetë anëtarësimi. Rajoni duhet të bëjë më shumë për bashkëpunimin dhe integrimin. "Danilo Türk, ish-Presidenti i Sllovenisë, në fjalën e tij, theksoi rrijten e bashkëpunimit në shkallë të gjerë, duke mos kufizuar veten vetëm në bashkëpunimin në rajon , por duke marrë parasysh edhe rajonet tjera. Ai shtoi se BE sot kuptoi se rruga përpara ishte përmes hapave të vegjël dhe ndoshta duke vonuar vendimet e rëndësishme politike, duke lejuar ekonomitë të rriten, duke qenë më pak të ngarkuar nga politika.Jyrki Katainen, nënkryetar i Komisionit Europian, në fjalimin e tij përmes videos, tha se ata ishin duke pritur me Samitin e Triestes në Ballkanin Perëndimor në korrik kur liderët rajonalë do të konfirmonin dëshirën e tyre për të lëvizur drejt zonës ekonomike rajonale dhe për të shpallur hapat konkrete që do të merren në vitet e ardhshme. "Kjo do të jetë më në fund motoja juaj për një destinacion të vetëm investimi, një rajon një ekonomi."Ky edicion i 8-të i Forumit të Biznesit të Sarajevës-mbloldhi kryetarët e shteteve dhe qeverive, ministra, CEO të kompanive globale, menaxherët e fondeve të investimeve , krerët e organizatave ndërkombëtare dhe përfaqësuesit e medias. Forumi mblodhi rreth 1,600 pjesëmarrës nga mbi 30 vende dhe rreth 350 përfaqësues të mediave vendase dhe të huaja.Forumi i Biznesit në Sarajevë është një konferencë rajonale investimeve e zbatuar me sukses gjatë shtatë viteve të fundit.Objektivi kryesor është tërheqja e investitorëve të huaj në Evropën Juglindore duke paraqitur potencialet investuese të rajonit, resurset natyrore, punën e kualifikuar dhe perspektivat e integrimit evropian.Edicioni i këtij viti i Forumit të Biznesit të Sarjevës- 2017 është duke u bashkëorganizuar nga Këshilli Bashkëpunimit Rajonal.