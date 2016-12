Në 15 dhjetor hyjnë në qarkullim kartëmonedhat 200 dhe 2.000 denarëshe

Shtuar më 13/12/2016, ora 09:39

Pritet që ë hyjnë në qarkullim kartëmonedhat me vlerë prej 200 dhe 2.000 denarësh, ka njoftuar Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë.Sipas njoftimit BP-së, do të tërhiqen nga qarkullimi kartmonedhat 5 mijë denarëshe, ndërsa do tërhiqen nga qarkullimi kartëmonedhat me vlerë 5.000 denarësh."Struktura ekzistuese e vlerave të kartëmonedhave të cilat janë në qarkullim prej 8 shtatorit 1996 deri më sot nuk ka pësuar ndryshime dhe vendosja e këtyre kartëmonedhave të tjera paraqet ndryshimin e parë që zbatohet pas periudhës 20-vjeçare.Ky vendim është sjellë në bazë të hulumtimeve dhe analizave të faktorëve ekzistues, me ç'rast u përcaktua se ekzistojnë nevoja reale për vendosjen e dy kartëmonedhave të reja. Vendosja do të mundësojë rritje të ofertës së kartëmonedhave të cilat janë në dispozicon gjatë kryerjes së transaksioneve me para të gatshme, ndërsa si efekt sekondar pritet balancimi i kërkesës për denominime të caktuara", sqarojnë nga BPRM. /albeu.com/