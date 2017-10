Më datë 10 nëntor do të keni një 500 lekësh të ri në dorë

Shtuar më 26/10/2017, ora 15:34

Që prej 10 nëntorit të këtij viti dhe në vijim, Banka e Shqipërisë do të hedhë në qarkullim një kartëmonedhë të re me vlerën 500 lekë.Rishtypja e monedhës është miratuar me vendimin nr. 15, datë 26.02.2014, të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, i ndryshuar, në mbështetje të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar.Kartëmonedha e re, me vlerë nominale 500 Lekë, ka të njëjtën përbërje, pamje dhe përmasa me kartëmonedhën me vlerë nominale 500 Lekë, emetim i vitit 2007.Ndryshimi nga emetimi i fundit qëndron tek viti i emetimit i shtypur në trupin e kartëmonedhës, i cili në kartëmonedhën e re do të jetë “2015”, ndryshon firma e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë dhe ajo e drejtorit të Departamentit të Emisionit, ndryshon trashësia e fillit të sigurisë nga 1,5 mm bëhet 2 mm, si dhe drejtshkrimi i fjalëve “SHQIPËRIS˔ dhe “PESËQIND LEK˔.