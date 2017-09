Kjo monedhë po "shkrin", merrni masa sa nuk është vonë

Shtuar më 12/09/2017, ora 15:10

Çmimet e monedhës virtuale Bitcoin kanë rënë me 500 dollarë vetëm në dy ditët e fundit, si reagim ndaj rregullatorëve kinezë. Në 24 orët e fundit çmimet kanë rënë më 1.61%, ku të dhjetë monedhat kryesore virtuale u zhvlerësuan, duke e çuar çmimin e Bitcoin shumë pranë nivelit të 4000 dollarë ve, me një treg që përllogaritet mbi 68 miliardë dollarë, sipas coinmarketcap.com. Bitcoin u zhvlerësua nga 4,649 dollarë në 8 shtator në 4,108 në 11 shtator dhe megjithëse pati një rikuperim të vogël nga dje, duke u këmbyer me 4,378 dollarë, akoma mbetet larg nivelit më të lartë të 4984 dollarë ve, në 1 shtator Test për elasticitetin e çmimeveRimëkëmbja e ditës së sotme vjen pas sqarimit që kanë bërë tre kompanitë kineze të këmbimit , OKCoin, Huobi dhe BTÇ, të cilat u shprehen se autoritetet kineze nuk po i largojnë nga vendi. Në 9 shtator , agjencia shtetërore e lajmeve lajmëroi se qeveria kishte mbyllur kompanitë e këmbimit . Çmimet e këmbimit ranë në vetëm brenda pak orë në 4,075 dollarë.Megjithatë çmimet u rimëkëmbën brenda së njëjtës ditë në 4,310 dollarë.Masat e Kinës ndikuan në çmimÇmimi i Bitcoin u prek nga ndalimi i qeverisë kineze, u njoftua të hënën, mbi ofertat fillestare të monedhave (ICOs). Çmimi i Bitcoin ra me $ 500 si reagim ndaj masave, por u rimëkëmb në 4.550 $ brenda 24 orëve.Monedhat kryesore patën një zhvlerësim më shumë se 10%.Në shkurt, Kina bllokoi klientët që të tërhiqnin kriptomonedhat e tyre. Më pas u lejuan sërish që të bënin tërheqje në qershor.Lajmi për bllokimin e kompanive të këmbimit ka peshuar edhe në monedhat e tjera gjithashtu etherumi është zhvlerësuar me 8.7%.Monedha virtuale Bitcoin vetëm gjatë 2017-s pati një rritje me 355%.PaqendrueshmëriaNjë prej arsyeve që ekspertët nuk e rekomandojnë investimin në të është paqendrueshmëria që shfaq kjo monedhë.Rreziqet nga investimi në Bitcoin E pagjurmueshmeE lehtë për t’u humburE vështirë për t’u tregtuarEnde shumë e reNuk mund ta bleshShumë e paqëndrueshme. /monitor/