INSTAT: Në 2016-n, 100 mijë ton më pak mbetje të menaxhuara

Shtuar më 21/09/2017, ora 16:34

Shqiptarët kanë prodhuar më pak mbetje të ngurta urbane gjatë 2016-s. Instituti i Statistikave raportoi se në total janë menaxhuar 1.3 milion tonë mbetje nga 1.4 milion ton që ishin një vit më parë.Çdo banor në Shqipëri prodhoi 373 kilogramë mbetje në vit në 2015, shifër që ishte 396 kilogramë.Niveli i mbulimit të popullatës me shërbime komunitare për menaxhimin e mbetjeve urbane rezulton 68.7 për qind, me një rritje prej 8.7 pikë përqindje krahasuar me një vit më parë.Në përbërjen e mbetjeve urbane , peshën kryesore e zënë organike me 49,52 për qind të totalit, për të vazhduar me mbetjet e drurit dhe letrës me 13 për qind, me ato inerte me 11 për qind dhe plastike me 10 për qind.Mbetjet e menaxhuara janë trajtuar kryesisht duke i depozituar ato në landfille dhe vende të tjera depozitimi të miratuara nga pushteti vendor. Rritja vjetore e përpunimit në landfille është 9 për qind.Ndërkohë, mbi 3 për qind e mbetjeve janë djegur gjatë vitit 2016. Me rënie është dhe niveli i riciklimit, që ka shkuar nga 25.3% në 17.2% të sasisë totale të mbetjeve Nga ana tjetër vërehet një tendencë e lehtë uljeje e sasisë së mbetjeve që digjen kryesisht për prodhim energjie termike. /monitor/