Çfarë do të ndodhë me të rinjtë shqiptarë? Call Center fillon rënien

Shtuar më 29/09/2017, ora 15:11

Sektori i call center vitet e fundit u kthye në një nga punëdhënësit më të mëdhenj në vend, teksa ai punësoi mbi 25 mijë punonjës, sipas të dhënave të deklaruara nga Tatimet.Kosto e ulët e të bërit biznes në Shqipëri në krahasim me Italinë, ku avantazhi kryesor ishte krahu i lirë i fuqisë punëtore dhe njohuritë e mira të italishtes nga të rinjtë, u bënë si magnet për shoqëritë italiane , që transferuan shërbimin e thirrjeve telefonike në Shqipëri Transferimi i punës në Shqipëri nënkuptonte më pak vende pune në shtetin fqinjë.Kjo rritje e shpejtë alarmoi autoritetet italiane , të cilat u gjendën nën presionin e humbjes së vendeve të punës në Itali dhe zhvendosjen e tyre në Shqipëri dhe filluan marrjen e masave drastike.Në Itali, në datën 1 prill, hyri në fuqi ligji “Për delokalizimin” e call center , i cili shtrëngoi rregullat për zhvendosjen e aktivitetit nga Italia drejt shteteve joanëtare të BE-së. I miratuar në dhjetor të vitit të kaluar, ligjit iu la një periudhë tranzitore për të hyrë në fuqi me qëllim që kompanitë të njiheshin me rregullat e reja, zbatimin e standardeve, raportimin e numrit të punonjësve, adresave të selive, mbrojtjes së të dhënave etj.Nisma e Italisë për delokalizimin alarmoi kompanitë Call Center në Shqipëri , të cilat penalizoheshin për shkak se operonin në një vend që nuk është pjesë e Bashkimit Europian. Jo në pak raste u ngrit shqetësimi i falimentit dhe riskut të humbjes së mijëra vendeve të punës. Qeveria në atë kohë pati një reagim të zbehtë përmes një shkrese drejtuar palës italiane , por që nuk arriti të merrte ndonjë përgjigje pozitive.Nga ana tjetër, operatorët e tregut deklaruan se kompanitë mëmë po merrnin masa për të zhvendosur një pjesë të aktivitetit në vende të tjera në rajon si Rumania apo Bullgaria.Tashmë duket se rënia e aktivitetit të call center është bërë realitet.INSTAT konfirmoi në raportin e Prodhimit të Brendshëm Bruto të tremujorit të dytë se Grupi i Aktiviteteve profesionale dhe Shërbime Administrative u shfaq me një rënie prej 2,31%, i ndikuar kryesisht nga rënia në aktivitetin e Call Center . Është hera e parë që ky sektor raporton rënie, pas rritjes së vrullshme vitet e kaluara. center diversifikohen në ForexNë total, në sektor në Shqipëri ka rreth 800 kompani, me rreth 25 mijë të punësuar, sipas të dhënave zyrtare. Pas goditjes nga qeveria italiane , shumë kompani call center po diversifikojnë aktivitetin e tyre, duke u kthyer në ndërmjetës financiarë, çka do t’u japë mundësinë atyre të ndërmjetësojnë për investimin e parave të shqiptarëve në aktivitete me risk si veprimet me kurset e këmbimit apo të ashtuquajturat Binary option’ (Një opsion binar është një opsion financiar ku pagesa është ose një sasi e caktuar monetare ose asgjë).Shumë kompani call center tashmë kanë parësor aktivitetin në Forex, ku operatorët marrin në telefon qytetarët italianë (por shumë shpejt edhe shqiptarët) dhe përpiqen t’i bindin të investojnë në platforma online tregtimi apo në aktivitetet e kursit të këmbimit.Një pjesë e kompanive të vogla të mbyllura i kanë transferuar punonjësit në sipërmarrje të tilla. /Monitor/