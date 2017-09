Bie prodhimi në 'Trepçë', s'ka përkrahje nga qeveria

Shtuar më 06/09/2017, ora 09:27

Derisa “Trepça” në jug ka të punësuar 1400 punëtorë, minatorë dhe staf tjetër, ajo në veri ka 3 mijë punëtorë, të cilët paguhen me mjetet që sigurohen nga shitja e xehes, por edhe me mjetet që ndan qeveria e Serbisë.Një e treta e tyre marrin pagë prej 90 eurosh nga qeveria serbe dhe nuk punojnë, ndërsa 700 punëtorë të tjerë kanë bërë kërkesë për ta marrë pagën e parakohshme me shkëputje të kontratës së punës, shkruan sot, gazeta ZeriMiniera e “ Trepçës ” në Stan Tërg vazhdon të ballafaqohet me vështirësi të mëdha, ndonëse Ligji për Trepçën, i miratuar në Kuvendin e Kosovës në fillim të tetorit të vitit 2016, garantonte zhvillim të shpejtë, pasi që gjiganti ekonomik kosovar i kthehej shtetit të Kosovës dhe qytetarëve të saj.Prodhimi në vitin 2017 ka shënuar rënie të dukshme krahasuar me vitin 2016.Në gjashtëmujorin e parë të këtij viti janë prodhuar 6 mijë tonë më pak xehe se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.Me prodhimin aktual menaxhmenti i “ Trepçës ” ka arritur t’i sigurojë pagat për 1360 punëtorë, sa aktualisht punojnë, minatorë dhe staf tjetër. Institucionet e Republikës së Kosovës , para së gjithash Qeveria Kosovës , prej se është miratuar Ligji për Trepçën nuk ka arritur t’i formojë dy bordet kryesore, atë Mbikëqyrës dhe Bordin Menaxhues dhe në këtë mënyrë gjithçka ka mbetur në duart e menaxhmentit që udhëhiqet nga Ahmet Tmava Drejtori Tmava është duke e shtyrë, siç thonë, “me gjoks”, pa e pasur asnjë lloj përkrahjeje nga Qeveria Kosovës . Institucionet e vendit nuk kanë arritur ta bëjnë asnjë hap përpara për rimëkëmbjen dhe zhvillimin e “ Trepçës ”.Në “Trepçë” thonë se kombinati ka mbetur peng i politikës, pasi që me rënien e Qeverisë ka ngelur puna e funksionalizimit të Ligjit për Trepçën, e më këtë edhe zhvillimi i saj, ashtu siç synohej.Drejtori i “ Trepçës ”, Ahmet Tmava , i ka thënë “Zërit” se janë duke u përballur me telashe të mëdha, të cilat nuk mund të zgjidhen pa u konstituuar institucionet e Kosovës , sidomos pa u funksionalizuar Qeveria e re e vendit, e cila do të vazhdojë me procesin e transformimit të ndërmarrjes nga ajo shoqërore në ndërmarrje publike.