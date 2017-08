Bie depozitat, ku shkuan 46 mln euro në qershor?!

Shtuar më 01/08/2017, ora 10:57

Teksa interesat e depozitave janë ulur ndjeshëm vitet e fundit, individët kanë reaguar duke tentuar investimet me afate me të gjata, duke iu drejtuar letrave me vlerë të qeverisë, apo dhe alternativa të tjera më të rrezikshme si investimet në platformat online, në monedha virtuale dhe madje së fundi Banka e Shqipërisë raportoi se ka një rritje të fenomenit të fajdeve….Qershori nuk ka qenë një muaj i mirë për sistemin bankar, që ka parë një rënie si të kredisë ashtu dhe të depozitave Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë stoku i depozitave zbriti në 988.6 miliardë lekë, me një rënie prej 0.6% në raport me muajin e kaluar. Në vlerë absolute, vetëm në qershor , kanë ikur neto nga bankat ( depozitat e reja-tërheqjet) rreth 6.3 miliardë lekë, apo rreth 46 milionë euro, kryesisht kursime të individëve.Në qershor kanë rënë si depozitat në valutë, ashtu dhe ato në lekë.Kursimet në lekë u ulën me 2.5 miliardë lekë, apo 0.5%, kryesisht si rrjedhojë e reduktimit të depozitave me afat të individëve. Këta të fundit, prej disa vitesh nuk po shfaqin interes të vendosin lekë t që vënë mënjanë në depozitat me afat, për shkak të interesave tepër të ulët (për kursimet një vjeçare kthimi është më pak se 1% në vit). Vetëm katër vitet e fundit ( qershor 2017/ qershor 2013), depozitat me afat të rezidentëve në lekë kanë rënë me rreth 820 milionë euro.Normat e interesit të depozitave në lekë janë ulur ndjeshëm vitet e fundit, teksa Banka e Shqipërisë ka ndjekur që prej mesit të vitit 2011 një politikë lehtësuese monetare, që synonte uljen e kostos së parasë në ekonomi. Norma bazë, që shërben si referencë në ekonomi, ka zbritur aktualisht në nivele minimale rekord prej 1.25%, nga 5.25% që ishte në mes të vitit 2011, ndërsa interesat e depozitave një vjeçare janë ulur nga 6.6% në 0.8% për të njëjtën periudhë. Individët kanë reaguar duke tentuar investimet me afate me të gjata, duke iu drejtuar letrave me vlerë të qeverisë, apo dhe alternativa të tjera më të rrezikshme si investimet në platformat online, në monedha virtuale dhe madje së fundi Banka e Shqipërisë raportoi se ka një rritje të fenomenit të fajdeve.Krahas rënies së depozitave në lekë, muajt e fundit është konstatuar dhe tkurrja e kursimeve në euro, që vitet e fundit kishin shënuar tendencë rritëse, teksa individët i ishin drejtuar monedhës së përbashkët si një alternativë më e sigurt.Në qershor depozitat në valutë ranë me 0.7% me bazë mujore, apo me rreth 28 milionë euro. Në krahasim me fillimin e vitit, depozitat në valutë kanë rënë me 1.43%.Shqipëria ka një nivel të lartë euroizimi të kursimeve. Në qershor , kursimet në valutë zinin 52% të totalit të depozitave në vend.Ndërsa ulja e interesave ka nxitur daljen e kursimeve nga bankat, në kahun tjetër ajo nuk po ndikon në rritjen e kreditimit të ekonomisë. Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, stoku i huasë për ekonominë zbriti në 543.5 miliardë lekë, duke arritur në nivelin më të ulët që nga janari i vitit 2016.