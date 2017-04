Banka humbi 2.2 mld lekë kursime të shqiptarëve, një lajm i kobshëm që u harrua prej Presidentit

Shtuar më 29/04/2017, ora 14:57

Mëngjesin e ditës së martë, revista ekonomike "Monitor" publikoi një lajm mbi destinacionin e një pjesë të kursimeve të shqiptarëve në sistemin bankar vendas.Sipas revistës, një bankë e madhe në vend kishte investuar jashtë Shqipërisë një shumë të madhe kursimesh të shqiptarëve, një pjesë e të cilave i kishte humbur.Mësohet se bëhet fjalë për rreth 67 miliardë lekë kursime të shqiptarëve që janë investuar jashtë Shqipërisë, kryesisht në Kosovë, nga të cilat 2.2 miliardë lekë banka ose i ka humbur ose po has vështirësi në rikthimin e investimit.Mirëpo, për shkak të aktualitetit të ngjeshur në vend gjatë këtyyre ditëve, ky lajm që duhet të vërë alarmin u kalua sikur nuk kishte ndodhur asgjë.Bankat e kanë zgjeruar ndjeshëm portofolin e kredisë për bizneset jashtë vendit sidomos vitet e fundit. Shuma ka arritur në 67 miliardë lekë në fund të vitit 2016, por një pjesë e saj është kthyer në kredi të keqe.Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë kredia e keqe në ketë kategori arriti në 3,3% të totalit të huasë së dhënë jashtë në fund të vitit të kaluar që i korrespondon një shifre prej 2.2 miliardë lekë sh (16 milionë euro). Banka thotë se në kategorinë në fjalë kredia e keqe është ngushtuar me mbi 8 për qind gjatë vitit të kaluar, por lajmëron se kjo lloj huaje paraqet rrezik.“Sidoqoftë, kjo është një kredi e këtyre viteve të fundit, relativisht e re, dhe përmban disa specifika që lidhen me aftësinë e bankave për të vlerësuar në mënyrë të përshtatshme rreziqet e huamarrësit që vepron në një juridiksion të huaj. Ndaj, vlerësimi i cilësisë së saj, kërkon vëmendje dhe monitorim të vazhdueshëm” lajmëron Banka Qendrore.Ekspertët në Bankën e Shqipërisë pohojnë se kanë ponderuar me rrezik të lartë kredinë jashtë vendit pikërisht për të kufizuar bankat në dhënien e saj. Por ata shpjegojnë se bankat mund të ushtrojnë këtë lloj financimi pasi ligji nuk e ndalon. Por nga ana tjetër në rast se kredia nuk kthehet ekzekutimi i kolateralit vështirësohet për shkak të rregullatorëve të brendshëm.Ekspertët e bankës sqarojnë se në maj të vitit 2013, Banka e Shqipërisë ndërmori disa masa për të zbutur tendencën e kreditimit jashtë vendit, që dha efekte. Megjithatë, në gjysmën e dytë të vitit 2016, rritja e shpejtë e burimeve të financimit në valutë dhe ulja e efektit penalizues të këtyre masave është reflektuar në zgjerimin e aktiveve me jo rezidentët me rreth 15.6% me terma vjetorë, në mungesë të alternativave të mjaftueshme të investimit në vend.Bankierët, e kontaktuar nga “Monitor”, pohojnë se kjo hua po jepet kryesisht në Kosovë nga një apo dy banka . Ata shtojnë se kjo nuk është gjë e mirë për vendin, pasi paratë po shkojnë jashtë Shqipërisë dhe nuk po investohen këtu. Edhe ajo rritje prej 2-3% e huasë në total që u konstatua në 2016-n, ka ardhur kryesisht nga kreditimi për kompanitë jashtë vendit. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se shtesa vjetore e stokut të kredisë për bizneset jashtë vendit në janar 2017 ishte 27.5 miliardë lekë, ndërsa ajo për bizneset vendase (korporatat jofinanciare) ra me 3.6 miliardë lekë për të njëjtën periudhë.