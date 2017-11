Arrestohet pronari i fabrikës së veshjeve, OSHEE e kap mat duke vjedhur energji

Shtuar më 02/11/2017, ora 10:23

Kontrollet për debitorët dhe abuzuesit e energjisë elektrike vijojnë në të gjithë vendin, ku raportohen çdo ditë raste të shkeljes së ligjit nga abonentë të papërgjegjshëm.Kështu, nga OSHEE Durrës në kuadër të aksionit, është zbuluar vjedhja e energjisë nga abonenti privat ne fushën e industrisë prodhuese (veshje), për rilidhjes së paligjshme të linjës elektrike Subjektit privat i ishte prerë furnizimi me energji pasi ishte debitor, por pas kontrollit u verifikua se ai kishte rilidhur energjinë, pa paguar detyrimet, në kundërshtim të plotë me ligjin.Për këtë arsyeje, u bë arrestimi në flagrancë i abonentes M.H. dhe tashmë po gjykohet nga organet kopetente.Ndërkohë, po në Durrës, dy abonentë familjarë, F.K. Dhe K.B, janë proceduar për vjedhje të energjisë elektrike Të dhënat e fundit nga qyteti bregdetar tregojnë se janë proceduar në polici rreth 40 abonentë, privat dhe familjar.“OSHEE u bën thirrje abonentë ve debitorë të mos zgjedhin rrugën e gabuar dhe ndëshkuese të vjedhjes së energjisë, por, në pamundësi pagesash, t’i drejtohen kompanisë për tu njohur me skemat lehtësuese të shlyerjes së faturave me këste të dritave”- thekson OSHEE.