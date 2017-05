Arratisja e Madhe, mjekë dhe infermierë duan të "zhduken" nga Shqipëria

Shtuar më 20/05/2017, ora 16:56

Studentet shqiptare po kërkojnë te mësojnë gjuhen gjermane . Arsyeja është e thjeshtë: Duan te ikin ne Gjermani, sepse puna e tyre paguhet dhe vlerësohet me shume atje.Eriola Bulku ka dy vite qe ka mbaruar studimet per Infermieri te Përgjithshme, dhe prej 1 viti e gjysmë është ne marrëdhënie pune. Kjo nuk e ka penguar qe te ndjeke kursin e gjuhës gjermane dhe tashme po pret vetëm vizën nga ambasada, për t’u larguar nga Shqipëria Por degët e mjekësisë, nuk janë te vetmet qe po dërgojnë studente dhe profesioniste ne shtetin gjerman. Meridita Kola, koordinatore në një qendër gjuhësh të huaja, thotë se gjermanishtja është më e preferuara kohët e fundit.Gjermania përbën aktualisht një nga tregjet më të mëdha në Evropë me mundësi të lartë punësimi, sidomos për infermierë, fizioterapistë dhe degë të tjera që lidhen me përkujdesjen shëndetësore./Vizion +/