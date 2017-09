Zaev: Ka perspektiva të mëdha për zgjidhjen e konfliktit me Greqinë

Shtuar më 05/09/2017, ora 18:34

Kryeministri Zoran Zaev ka vlerësuar sot se ka perspektiva të mëdha për zgjidhjen e çështjes së emrit, për shkak të marrëdhënieve të vendosura miqësore me Greqinë.“Jam i bindur se sot ka edhe atë si perspektiva më të mëdha për zgjidhjen e kësaj çështje të ndjeshme, problemin të cilin Republika e Greqisë e ka me emrin tonë kushtetues. Përse, për shkak të raportit miqësor”, tha ai para gazetarëve.Kryeministri theksoi se nuk ka provokime të cilat janë deklaruar se kanë ndodhur nga Republika e Maqedonisë drejt Greqisë.“Jo, ndërtojmë raporte miqësore . Ja, kanë ndodhur dy vizitat e ministrave të Punëve të Jashtme të tonit në Athinë dhe të ministrit grek të Punëve të Jashtme në Shkup. Me të vërtetë në dy takimet marrëdhëniet miqësore janë krijuar. E kjo nuk është zgjidhje, por një hap është bërë. Besoj se nën ndërmjetësimin e Methju Nimicit, por edhe se në dhjetor, janar dhe shkurt do të kemi zgjidhje të reja për shqyrtimin e këtij problemi”, u shpreh Zaev . /albeu.com/