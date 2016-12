Vuçiç po tenton të "pajtojë" politikanët serb të Kosovës

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 26/12/2016, ora 09:37

Kryeministri i Serbisë, Aleksander Vuçiç, pritet të zhvillojë sot një takim me përfaqësuesit politikë serbë të Kosovës për të zgjidhur konflitet mes deputetëve të Partisë Socialiste dhe Listës Serbe.Ky takim ka ardhur si pasojë e thyerjes së bojkotit të Listës Serbe në Kuvendin e Kosovës , gjë e cila ka sjellë një përçarje të kësaj liste, që sipas tij ka ardhur si pasojë e ndikimit të diplomatëve të huaj dhe qeveritarëve shqiptarë në Prishtinë.Sipas njoftimeve të mediave serbe, takimi sot do të fillojë nga ora 9:00."Disa njerëz i kanë dhënë të drejtë vetes që të punojnë diçka që është kundër interesave të Serbisë. Aty kanë qenë të përfshirë faktorë të huaj dhe natyrisht shqiptarët, ka pasur edhe gjëra tjera që unë sot nuk do të flisja", ka thënë Vuçiç, i cili ka shtuar se ka besim të plotë te lideri i Lëvizjes Socialiste, Aleksander Vulin, deputetët e së cilës parti u kthyen në Kuvend pas tre muajsh ngrirje pozitash, pas miratimit të Ligjit për Trepçën.Kujtojmë se Vulin ka thënë se deputetët e partisë së tij që nuk i përgjigjen politikave të Beogradit, mund ta llogarisin veten menjëherë jashtë partisë.Kurse i ashtuquajturi drejtor i Zyrës për Kosovë në Qeverinë e Serbisë, Marko Gjuriç ka thënë se veprimi i deputetëve të Lëvizjes Socialiste ka thyer unitetin e përfaqësuesve serbë në Kosovë.Ky konflikt ka ndodhur pas shkarkimit të ministrit të MAPL-së Lubomir Mariç (SNS) dhe vendosjen në vend të tij të ministres Mirjana Jevtiç (PS).Përfaqësuesit e SNS-së në Kosovë pas kthimit të deputetëve të LS-së në Kuvendin e Kosovës kanë thënë se anëtarët e LS-së "Che Gevarën e zëvendësuan me Enver Hoxhën për një grusht para", ndërsa Gjuriç i ka quajtur "përfaqësuesit e vetëshpallur e të rremë serbë". /albeu.com/