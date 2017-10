Vrasja para kamerave që tronditi botën (VIDEO)

Shtuar më 07/10/2017, ora 22:46

Historia e tij pati tronditur botën në vitin 1991.Pronari i një toke në Angli i priti me pistoletë në dorë zyrtarët vendorë, të cilët do i prishnin shtëpinë që kishte ngritur pa leje ndërtimi. Aksioni u krye me praninë e kamerave Por Albert Dryden nuk e pati fare problem që të qëllonte mbi zyrtarin Harry Collinson, duke e vrarë.E gjithë ngjarja filmua nga një kameraman i BBC. Dryden u dënua me burgim të përjetshëm.Por, sot 76-vjeçari ka dalë nga burgu. Kjo për shkak se ai ka pësuar një goditje në tru dhe nuk flet dot.Vëllai i tij tha se ai do të kalojë ditët e fundit në një azil. /albeu.com/