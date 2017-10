Vrasësi i Las Vegasit kishte në plan të sulmonte festivalin ku ishte vajza e Obamas

Shtuar më 05/10/2017, ora 22:05

Stephen Paddock, autori i masakrës së Las Vegasit , i cili i mori jetën 58 personave dhe la të plagosur gati 500 të tjerë, dyshohet se kishte planifikuar të sulmonte dy muaj më parë në Festivalin e Lollapalooza në Çikago.Tashmë janë zbuluar detaje të reja nga autori i masakrës , i cili dy muaj më parë kishte rezervuar dy dhoma hoteli me pamje nga zona ku u mbajt festivali.Në mesin e më shumë se 400 mijë personave në Lollapalooza këtë vit ishte e pranishme edhe vajza e ish-presidentit amerikan, Barack Obama, Malia, përcjell TCh.Të dy dhomat e rezervuara të hotelit ishim me pamje nga turma e pjesëmarrësve në festival, e ngjashme me atë të masakrës së Las Vegasit . /albeu.com/