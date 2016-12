Turqia padi shkupjanit, fyu rëndë Erdoganin

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 28/12/2016, ora 11:40

Ambasada e Turqisë ka ngritur padi në Prokurorinë e Shkupit ndaj shtetasit maqedonas me iniciale E. A., nga Shkupi, pasi ka fyer presidentin e Turqisë Ergogan.Në deklaratën me shkrim nga Ambasadë e Turqisë në Shkup thuhet se “Personi E. A. i cili posedon shtetësinë e Maqedonisë dhe Turqisë, në llogarinë e tij në median sociale ka përdorur shprehje që dëmton reputacionin e Turqisë dhe presidentit Erdogan”, raporton “AA”.Në deklaratë thuhet se ndaj personit në fjalë është ngritur padi për përdorim fjalësh “përqeshëse”, “fyese” dhe “të papërshtatshme” ndaj Turqisë dhe presidentit turk.“Duke i marrë parasysh edhe marrëdhëniet e afërta dypalëshe mes Maqedonisë dhe Turqisë, i propozojmë Prokurorisë kompetente të dënohet i dyshuari ndaj të cilit është ngritur padia”, thuhet më tej në deklaratë.Ambasadorja e Turqisë në Shkup Tylin Erkal Kara. në deklaratën e saj në lidhje me këtë çështje tha: “Prokurorët e nderuar të shtetit mik dhe vëllazëror, Maqedonisë, njëlloj sikur për vendin e tyre, edhe ndaj fyesve të udhëheqësve të shtetit tonë kanë hapur proces gjyqësor pas ankesës sonë”. /albeu.com/