Turqia kërkon ndihmën e “Apple” për të zhbllokuar celularin e vrasësit të ambasadorit

Shtuar më 22/12/2016, ora 18:55

Autoritetet turke kanë kontaktuar me komaninë “ Apple ” dhe kanë kërkuar ndihmë në zhbllokimin e celularit iPhone 4S të vrasësit të ambasadorit rus në Moskë.Kërkesa i është drejtuar Apple , por nuk dihet nëse kompania amerikane do të ndihmojë për hapjen e telefonit. Vrasësi ka vendosur kod 4-shifror në celular dhe nuk mund të çkodohet.Rusia dhe Turqia po kryejnë hetime të përbashkëta për atentatin ndaj diplomatit rus. Ka shumë gjasa që Apple të mos ndihmojë për hapjen e iPhone të atentatorit, pasi e një situatë e ngjashme ndodhi para disa muajsh me FBI-në për një terrorist. Apple refuzoi të ndihmonte FBI-në me arsyetimin se ruan privatësinë e të gjithë përdoruesve të pajisjeve të saj.Mirëpo FBI e zhbllokoi celularin përmes metodave të tjera. Shumë analistë thonë se e njëjta situatë do të përsëritet edhe me hetimet për vrasjen e ambasadorit rus në Turqi. /albeu.com/