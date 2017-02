Trump zotohet se do ta ndalë terrorizmin

Shtuar më 02/02/2017, ora 22:13

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump tha sot se terrorizmi është një "kërcënim themelor ndaj lirisë fetare" dhe përsëriti premtimin e tij të fushatës se do t’i japë fund atij.Duke folur në Mëngjesin vjetor të Lutjeve në Uashington, ku marrin pjesë udhëheqës politikë dhe fetarë nga e gjithë bota, Presidenti Trump tha se “ terrorizmi duhet ndalur dhe do të ndalet."Ai tha se administrata e tij do të krijojë një sistem të tillë që të gjithë ata që pranohen në SHBA “të përqafojnë plotësisht vlerat amerikane të lirisë fetare dhe personale si dhe të refuzojnë çdo formë shtypjeje dhe diskriminimi, njofton VoA.Mëngjesi Lutjeve organizohet në Uashington që nga viti 1953 dhe aty marrin pjesë më shumë se 3 mijë njerëz.