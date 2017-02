Trump jep urdhër: Ja si duhet të vishen meshkujt dhe femrat gjatë punës

Shtuar më 03/02/2017, ora 22:43

Gazetari i vjetër i politikës, Miachel Allen ka deklaruar se Presidenti i 45-të i SHBA-ve ka opinione specifike se si duhet të vishen punonjësit e tij, si femrat ashtu edhe meshkujt.Duke iu referuar burime anonime, afër Donald Trump , gazetari shkruan në faqen e tij të lajmeve “Axios”, se ai kërkon që punonjësit meshkuj të vishen me ngjyra solide dhe me kravatë të gjerë tradicionale.“Duhet të veshësh gjithnjë kravatë, ideale do të ishte e firmës “ Donald J. Trump ose Armani, ose Brooks Brothers”, thotë burimi.Sa i takon femrave, Trump pëlqen që ato që punojnë për të, të vishen si femra.“Edhe nëse vesh xhinse, duhet të dukesh e rregullt dhe e rritur”.Ndërsa femrat që punonin për Trump gjatë fushatës ndiheshin nën presion për të veshur fustane që t’i bënin përshtypje Presidentit të ri./Albeu.com/