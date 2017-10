Trump dhe senatori Corker sherr në Twitter: “Paska munguar edukatorja sot”

Shtuar më 08/10/2017, ora 21:04

Presidenti amerikan Donald Trump shkëmbeu mesazhe fyese në Twitter me senatorin e partisë së tij republikane nga Tenesi, Bob Corker Trump shkruante se kishte refuzuar ta mbështeste zotin Corker për një garë për rikandidim, gjë që e detyroi senatorin të tërhiqej nga gara, duke thënë se ai i ishte “lutur” që ta mbështeste."Ai është gjithashtu në masë të madhe përgjegjës për Marrëveshjen e tmerrshme të Iranit. Prandaj nuk më habit aspak që Corker është një zë negative dhe që po pengon një program shumë të mire qeveritar. Nuk pati guximin të kandidonte”, shkruante ai. Corker reagoi vetëm pak minuta më pas, po ashtu në Twitter "Është për të ardhur keq që Shtëpia e Bardhë është kthyer në një kopësht për të rritur. Është e qartë që dikush nga edukatoret nuk është paraqitur sot në punë”. Corker , kryetar i Komisisonit të Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë, ishte një përkrahës me peshë i zotit Trump gjatë fushatës presidenciale të vitit 2016, por është bërë gjithnjë e më kritik ndaj tij, që kur ai hyri në Shtëpinë e Bardhë. /VoA