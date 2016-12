TRAGJEDI/ Rrëzohet avioni rus me 91 persona në bord, dyshohet të gjithë të vdekur

Shtuar më 25/12/2016, ora 08:00

Një avion ushtarak rus është rrëzuar në Detin e Zi. Në bazë të raportimeve, në bordin e avionit kanë qenë 91 persona. Avioni u zhduk ngas radarët rreth 20 minuta pasi u largua nga aeroporti i Adlerit për në resorin e Sochit, në orën 05:02 me orën lokale (02:20 me orën tonë).Ekipi i shpëtimit ka gjetur mbetje të avionit në Detin e Zi. Zëdhënësi i ministrisë së mbrojtjes ruse, Igor Konashenkov tha se avioni po transportonte pasagjerë të cilët do të përformonin për Vitin e ri në Siri. Avioni humbi kontaktet ndërsa po fluturonte në ujërat e territorit rus. Nuk dihet gjë për jetën e udhëtarëve, ndërsa dyshohet që të jenë të gjithë të vdekur./Albeu.com/