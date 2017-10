Tillerson e quajti Trumpin budalla?

Shtuar më 04/10/2017, ora 23:42

Pas një sërë raportimesh mediatike, Sekretari Amerikan i Shtetit, Rex Tillerson , nuk ka pranuar të përgjigjet nëse e ka quajtur ose jo Presidnetin Trump një budalla, e megjithatë konfirmoi se do të vijojë të ushtrojë detyrën e kryediplomatit të Shteteve të Bashkuara.Në një konferencë për mediat Tillerson theksoi se nuk e ka shqyrtuar për asnjë moment mundësinë e largimit nga posti që mban aktualisht.“Zv Presidenti nuk është përpjekur të më bindë që të mbaj detyrën e Sekretarit të Shtetit, pasi nuk e kam konsideruar asnjëherë idenë e largimit nga detyra. Jam i ri në Uashington por e kam mësuar se ka persona që mundohen në një farë mënyre të avancojnë axhendën e tyre duke ngadalësuar axhendën e të tjerëve. Kjo është një përpjekje për të minuar linjën e Presidentit Trump dhe nuk ka për të qënë e suksesshme. Do t’a ushtroj detyrën time, deri në momentin që Presidenti e konsideron të arsyeshme.”Por, i pyetur nga mediat nëse e quajti Presidentin një budalla, përgjigjia e Tillerson ishte kjo:“Unë thjesht nuk do të përballem me gjëra të vogla si kjo. Dua të them, kjo është ajo që nuk kuptoj nga Uashingtoni. Sic e thashë, nuk do të bëhem pjesë e kësaj përpjekjeje për të përçarë këtë administratë.”Pavarësisht qëndrimeve të Tillerson mediat amerikane kanë shkruar se ka një ftohje në raportetet mes Presidentit Trump dhe Sekreatarit të Shtetit.