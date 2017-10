Spanja kërkon falje për ndërhyrjen e policisë në Katalonjë

Shtuar më 06/10/2017, ora 19:38

Përfaqësuesi i qeverisë spanjolle në Katalonjë, Enric Millo ka kërkuar falje për të plagosurit gjatë përpjekjeve të policisë për të ndalur referendumin e së dielës për pavarësi.“Shprehi keqardhje dhe kërkoj falje në emër të oficerëve që ndërhynë”, tha Millo Por, Millo nga ana tjetër fajësoi qeverinë katalonase për mbajtjen e votimit të paligjshëm.Kurse një zyrtar i qeverisë katalonase i tha BBC-së, se qeveria e tij do të shkojë përpara me debatin për pavarësi në Parlament.“Parlamenti do të diskutojë, parlamenti do të takohet”, tha shefi i Çështjeve të Jashtme katalonase , Raul Romeva.“Çdo përpjekje që mori qeveria spanjolle për ta penguar referendumin , janë demonstruar krejtësisht të padobishme, por edhe kundër produktive”, tha ai. /albeu.com/