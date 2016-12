SHOKUESE/ ISIS tregon si i kryen sulmet me bombë (VIDEO)

22/12/2016

ISIS së fundmi ka publikuar një video ku tregohen disa sulme kamikaze të luftëtarëve të saj. Imazhet e filmuara me dron janë pjesë montazh të propagandës së Shtetit Islamik.Kjo video është një përpjekje për të treguar se nuk po humbin territor në Irak.Megjithatë, nuk dihet me siguri se ku kanë ndodhur këto sulme , por nga pamjet kuptohet se ndodhet në shkretëtirën e Irakut. HIS Conflict Monitor në tetor deklaroi se xhihadistët kanë humbur 16% të territorit që mbanin në fillim të vitit./Albeu.com/