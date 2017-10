SHBA-të goditen nga uragani Nate

Shtuar më 08/10/2017, ora 22:57

Pasojat e tërmetit kanë qenë të shumta në disa shtete amerikane, por se zyrtarët e lartë të shteteve amerikane shprehen se është fat që nga reshjet e shumta nuk ka viktima.Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë goditur nga një tjetër uragan dhe se këtë herë bëhet fjalë për atë që quhet NATE. NATE është përplasur në Bregun e Gjirit të SHBA-ve dhe llogaritet se është mjaft e stuhishme, madje konsiderohet e kategorisë së parë. Nate konsiderohet shumë i rrezikshëm dhe se më shumë efektet e tij janë ndjerë përreth lumit të Misisipit.Bëhet me dije nga ana e medieve amerikane se së paku 25 persona kanë humbur jetën, pasi stuhia e fuqishme ka goditur Nikaraguan, Hondurasin, dhe Kosta Rikën këtë javë. Ka edhe persona të humbur, sikundër edhe mijëra vetë janë detyruar që të evakuohen. Ka parashikime se uragani do të vazhdojë së paku deri ditën e hënë. Uragani pritet që të keqësohet akoma dhe më tej, teksa është duke levizur drejt veriut të SHBA-ve.Nga NHC kanë bërë me dije së fundmi se: “ Uragani NATE do të vazhdojë të lëvizë në Deep South, Luginën e Tenneses, dhe malet Appalacian, në pjesën qendrore. Megjithëse NATE sa vjen dhe dobësohet si fuqi, kërcënimi nga uragani mbetet. NOAA njofton se NATE është dobësuar goxha, ndërsa ecën në mënyrë të vrullshme nëpër thuajse gjithë territorin e SHBA-ve. Shiu i rrëmbyeshëm dhe erërat e forta ende kanë gjasa të prodhojnë përmbytje të shtrenjta të stuhisë për pjesën juglindore të SHBA-ve.Një stuhi e madhe është paralajmëruar në kufirin midis Misisipit dhe Alabamas, si dhe ka një numër paralajmërimesh në vend. Edhe në Florida situata mbetet problematike. Shpejtësia maksimale e erës ka mbërritur në 50 kilometra në orë. Situatë me e rëndë, sipas raportimeve të medieve vendase paraqitet në Florida. Uragani ka efekte në veriun e Pointe a la Hache në Okaloosa, Ualton County Line në Florida.Ekziston edhe një paralajmërim për kujdes në vend për në zonën e quajtur Indian Pass. Nate aktualisht është duke u treguar “e egër” në veri-lindje të Biloxiut, me erëra maksimale të qëndrueshme prej 70 kilometrash në orë. Ndërkaq, pasojat mbi jetën e qytetarëve të SHBA-ve si rrjedhojë e efekteve negative të uraganit NATE kanë qenë të shumta. Më shumë se 100 mijë njerëz kanë mbetur pa energji elektrike, kryesisht në Misisipi dhe në Alabama shkruan Shekulli.Por se NATE tashmë është qetësuar disi dhe nuk e ka fuqinë e fillimit të saj. Madje në disa raste fijet elektrike kanë marrë edhe flakë. NATE kërcënon për reshje të dendura të shiut. Banorët kanë thënë se janë duke përjetuar ditë të vështira nën këtë uragan të radhës dhe se kanë probleme të shumta sidomos me energjinë. Nga Qendra Kombëtare e Uraganeve kanë thënë se NATE është zëvendësuar në atë që quhet “depresion tropikal”.Zyrtarët kanë paralajmëruar të gjithë banorët në SHBA që jetojnë në bregdet që të kenë një kujdes shumë të madh, përveç se atje kanë shkuar edhe forca të ndihmës. Përmbytjet janë shënuar edhe në brigjet e Misisipit. Guvernatori i Misisipit Phil Bryant tha në një konferencë për mediat se shteti ishte shumë me fat dhe i bekuar që nuk kishte pasur viktima nga një uragan i një fuqie të tillë. “Ne mund të konsiderohemi jashtëzakonisht me fat.Kjo sepse askush nuk e ka humbur jetën për shkak të stuhisë”, tha ai. Bryant u shpreh edhe se janë shënuar disa dëme në vende të ndryshme dhe se ky dëm është duke u vlerësuar nga ana e autoriteteve që do të dëmshpërblejnë gjithçka. Në Bixoli, kryebashkiaku Andreu Gilich ishte veçanërisht i shqetësuar për rritjen e stuhisë që mund të sjellë NATE. “Rritja e stuhisë do të ishte diçka me shumë rrezik për të gjithë banorët”, tha ai për CNN.Kanny Glavan, drejtor i operacioneve në Margaritaville në Biloxi ka kapur pamjet e momentit kur NATE ka mbërritur gjatë mbrëmjes të së shtunës duke sjellë nivele të larta të ujit dhe erëra që ishin të fuqishme. Administratori i Çështjeve Publike të Biloksit Vincent Creel u shpreh se nuk ka pasur dëme të mëdha deri tashmë nga NATE. “Ne e prisnim që stuhia të ketë rrezik, por se është një fat që nuk ka viktima dhe as pasoja shumë të rënda”, deklaroi ai.Pasoja në Luiziana, Alabama dhe në Florida Uragani kishte pasoja negative edhe në shtetet e Luizianas, të Alabamas dhe të Floridës. Zyrtarët e Alabamas kanë thënë se ndihen po ashtu me fat që nga erërat dhe stuhitë shumë të fuqishme nuk ka pasur viktima. Uragani është zhvendosur në Nju Orlando, që është një qendër mjaft e rëndësishme politike dhe ekonomike, gjithashtu.Kryebashkiaku i Nju Orlandos, Mitch Landrieu tha se zyrtarët që kanë shkuar në terren nuk kanë parë apo të kenë vërejtur ndonjë problematikë të mprehtë në qytet. “Ne jemi shumë mirënjohës për këtë”, shtoi ai. Situata është kaotike në Alabama dhe në Florida. Në këto dy shtete veçanërisht janë lëshuar edhe fonde të veçanta për rimëkëmbje.