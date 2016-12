Serbia blen armatim nga Rusia, ja si u kundërpërgjigj Kroacia (FOTO LAJM)

Shtuar më 25/12/2016, ora 10:53

Serbia mori pak ditë më parë një set avionësh "MIG 39" nga Rusia, ndërsa Kroacia pritet të marrë skuadron e helikopterëve nga SHBA-të, duke parashikuar marrjen më vonë dhe të një skuadrilje me avionë supersonikë, një zhvillim ky që pasyron qartë rivalitetin strategjik që ndodh në zemër të Ballkanit mes NATO-s dhe Rusisë.Por presidentja kroate, Kolinda Grabar Kitaroviç, tha se Kroacia nuk është në garë armatimi me Serbinë."Nuk e shoh si garë në armatim mes serbëve dhe kroatëve. Blerjen e "MiG-29" e shohim si një nevojë legjitime për Serbinë për të siguruar mbrojtjen e hapësirës së saj ajrore, dhe qëllimi i Kroacisë është që furznimi i ushtarak i saj të udhëhiqet nga nevojat e veta ushtarake Kështu, blerja e teknologjisë ushtarake perëndimore nga Shtetet e Bashkuara nuk është e drejtuar kundër Serbisë, por është e drejtuar kundër çdo lloj kërcënimi nga i cili mund të rrezikohet Kroacia dhe territori kroat. Kurse sa për kërcënimin nga terrorizmi, ne mund të jemi aleatë me Serbinë", tha presidentja kroate."Unë besoj se ne do të forcojmë bashkëpunimin me SHBA-të dhe për shkak të faktit se Forcat tona të Armatosura duhet të vazhdojnë të posedojnë teknologjinë ushtarake perëndimore.Vendimin për blerjen e avionëve supersonikë ushtarakë e kemi shtyrë deri në fund të vitit 2017, për shkak se na duhet kohë ër të marrë një vendim racional. Ndërsa kemi vendosur për marrjen helikopterëve", tha Grabar Kitaroviç për "Vecernji List". Kroacia , ndryshe nga Kosova dhe Bosnja, vazhdon t'i tregojë dhëmbët Serbisë. /albeu.com/